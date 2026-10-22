Научно-популярный туризм Башкирии представили на федеральном форуме

Опыт региона презентовала председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина. Форум объединил экспертов, представителей власти, вузов и научных организаций для обмена опытом и выработки стратегических решений, рассказали в пресс-службе правительства РБ.

Ученые Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) разработали девять экскурсионных маршрутов. Каждый из них посвящен отдельному научному направлению и носит имя выдающегося ученого — от Авиценны и Сократа до Дмитрия Менделеева, Константина Циолковского и Владимира Вернадского. Все маршруты стартуют в межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ, проходят через передовые лаборатории университетов и завершаются на промышленных предприятиях.

Особое внимание в республике уделяется вовлечению молодежи. Для студентов открыты 24 лаборатории, а в программу туров включены знаковые природные объекты — геопарки «Янган-тау» и «Торатау», входящие в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

В рамках презентации был отмечен запуск первого в России межрегионального научно-популярного маршрута «Нижний Новгород — Уфа — Новосибирск», а также успешный опыт проведения экскурсий для иностранных студентов «Science of Bashkortostan». Статистика подтверждает высокий интерес к проекту: если в 2025 году было проведено 30 экскурсий с участием 1500 человек, то только за январь–сентябрь 2026 года организовано уже 35 туров, которые посетили 1000 человек.

— Научно-популярные экскурсии в Башкортостане способствуют популяризации науки и помогают молодежи с профессиональным выбором, — отметил директор АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра РБ» Андрей Кулаков. — В ходе экскурсий ребята не просто знакомятся с наукой, но и примеряют на себя отдельные профессиональные роли, общаются с учеными и узнают, как создаются технологии, востребованные сегодня. Такие экскурсии особенно полезны тем, что помогают лучше понять специфику разных областей и сделать осознанный выбор в пользу науки.

Светлана Мустафина подчеркнула стратегическую важность развития этого направления:

— Научно-популярный туризм — это не просто новый формат досуга, а мощный инструмент формирования имиджа региона как территории передовых исследований и инновационных возможностей. В Десятилетие науки и технологий, объявленное Президентом России, наша задача — сделать науку открытой и привлекательной для молодежи. Мы видим большой интерес к нашим маршрутам как со стороны школьников и студентов, так и со стороны иностранных гостей. Башкортостан готов делиться своим опытом с другими регионами, ведь именно через такие живые проекты формируется преемственность знаний и кадровый потенциал для нашей экономики.

В рамках форума Светлана Мустафина также приняла участие в профильных секциях, посвященных стратегическому позиционированию территорий и инструментам продвижения. Мероприятие длилось два дня, в его программу вошли мастер-классы, проектные лаборатории и презентация лучших региональных практик межведомственного взаимодействия.

Фото: Инйегуль ТУЙСИНА.