Студентка УГНТУ вошла в пятёрку лучших амбассадоров программы «Студтуризм»

Как сообщили в пресс-службе вуза, Софья активно рассказывала студентам УГНТУ о возможностях программы и делилась практическими советами, которые помогают сделать путешествия более доступными. Ее работа получила высокую оценку на федеральном уровне.

«Студтуризм» — это программа молодежного и студенческого туризма, запущенная минобрнауки России в 2021 году. Ее главная цель — создать единое пространство для культурного, профессионального и личностного развития молодежи, а также сделать поездки по России и за рубеж доступными для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов в возрасте до 35 лет. Участники могут останавливаться в общежитиях вузов-партнеров по очень низкой цене.

Сегодня программа объединяет уже более 280 вузов-партнеров и 130 городов. Активно развивается и международное направление: к проекту присоединились вузы Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Молодые люди могут стать амбассадорами или медиаамбассадорами программы: помогать другим студентам, организовывать мероприятия, создавать контент о путешествиях. Кроме того, можно присоединиться к региональным командам, которые запускают локальные активности.

Для Башкирии успех Софьи Хуснутдиновой — еще одно подтверждение того, что молодежь республики активно включается в федеральные инициативы и делает туризм доступнее для сверстников.

Фото: пресс-служба УГНТУ.