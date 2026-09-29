Научно-популярные туры по Башкирии прошли в финал конкурса «Маршрут года»

Как сообщила председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина, такой туризм важен не только как турпродукт, но и как средство профориентации и укрепления связи университетов с обществом. «Когда человек оказывается в действующей лаборатории, он понимает, что наука — это не просто формулы из учебника, а живая профессия с реальными задачами. Признание на федеральном уровне подтверждает востребованность формата, и его нужно развивать: открывать новые площадки, привлекать студентов и молодых ученых в качестве экскурсоводов, интегрировать с образовательными программами вузов», — сказала она.

В этом году на полуфинал было подано 460 заявок из 31 населенного пункта 20 регионов России. Бирск на несколько дней стал центром притяжения для создателей сувениров, туристических маршрутов и событий со всей страны.

Директор АНО «Управляющая компания НОЦ РБ» Андрей Кулаков напомнил, что научно-популярные экскурсии стартовали в 2024 году. Сегодня действуют девять основных и два дополнительных маршрута. За текущий год организовано 35 экскурсий, участниками которых стали 1000 человек. «Конкурс дает возможность вновь показать научный и туристический потенциал Башкортостана экспертам и другим участникам премии, а также заявить о своих достижениях», — отметил он.

На конкурсе республика презентовала все девять маршрутов, рассказала о запуске двух новых в 2026 году, особо выделила самые популярные и акцентировала важность вовлечения людей в научные экскурсии.

25 сентября полуфиналисты защитили проекты перед экспертами. Жюри оценивало оригинальность, насыщенность маршрутов, удобство, значимость для развития территории, востребованность и перспективы. 26 сентября на торжественной церемонии награждения назвали лауреатов отборочного этапа.

В мероприятии участвовали министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина и руководитель экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия», директор семьи туристических выставок «Интурмаркет», лауреат премии правительства РФ в области туризма Ольга Хоточкина.

Фото: пресс-служба правительства РБ.