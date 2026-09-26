Глава Башкирии провёл совещание в формате «Час туризма»

Министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина сообщила, что за прошлый год турпоток в Башкирию превысил 2,4 миллиона человек и с этим показателем регион вошел в топ-3 по Приволжскому федеральному округу. Она также отметила, что в этом году республиканскую поддержку получили 30 предпринимательских инициатив по созданию кемпингов и объектов придорожного сервиса.

Также она рассказала о формировании новых туристических продуктов, в их числе проект «Медовый месяц Башкирии», этнокультурные маршруты «Многонациональный Башкортостан», конные поездки, туры по объектам археологического наследия, развитие инклюзивного туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Гендиректор Центра науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк «Торатау» Загир Хамидуллин представил концепцию дальнейшего развития площадки Воскресенского медеплавильного завода в Мелеузовском районе.

Глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев представил предложения по благоустройству территории, прилегающий к дому Деева — объекту культурного наследия, расположенного в селе Знаменка.

Кроме того, участники совещания рассмотрели перспективы благоустройства площадки Тирлянского металлургического завода в Белорецком районе и концепцию создания Дома ремесленников в особняке Софроновой-Янчевской, расположенном на улице Октябрьской Революции в Уфе.

Подводя итоги, Радий Хабиров высоко оценил потенциал развития сферы туризма и отметил, что это «весомая часть экономики, большая история сохранения архитектурных и археологических объектов».

Фотография предоставлена пресс-службой главы РБ