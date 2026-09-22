В Башкирии точки с красивыми координатами включили в проект «Земля для туризма»

Одна из них находится в селе Нижнесаитово Кушнаренковского района — это точка с координатами 55° с.ш. и 55° в.д. Она единственная на суше с таким пересечением параллели и меридиана, тогда как остальные три аналогичные точки в мире расположены в Мировом океане. Вторая уникальная локация — в километре севернее села Новоямурзино Балтачевского района, ее координаты — 55°55′55″ с.ш. и 55°55′55″ в.д. Такие нестандартные и легко запоминающиеся места делают эти площадки перспективными для создания концептуальных объектов отдыха и могут стать новыми туристическими магнитами.

Как отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец, по состоянию на 1 сентября 2026 года в рамках проекта на территории республики уже определено 19 объектов туристского интереса, рядом с которыми выявлено 77 земельных участков общей площадью 712 га. Из них 21 участок площадью 12 га уже вовлечен в туристическую деятельность.

Поиск и анализ потенциала территорий ведет межведомственная рабочая группа под председательством заместителя премьер-министра правительства РБ Рустема Газизова. В ее составе — специалисты Росреестра, минземимущества, минтуризма, министерства сельского хозяйства, других ведомств и муниципалитетов. Эксперты оценивают локацию, инфраструктурную доступность, экологические ограничения и разрабатывают рекомендации по эффективному использованию земли.

Проект уже дает реальные результаты. В частности, у Шаранского водохранилища действует прокат квадроциклов, планируются глэмпинги и детский палаточный лагерь, а у водного карьера Кумертау намечено строительство современных баз отдыха.

— Проект «Земля для туризма» — это конкретный инструмент привлечения инвестиций в экономику региона и развития внутреннего туризма. Каждая новая точка притяжения — это не только рабочие места и налоговые поступления, но и возможность для гостей республики увидеть красоту башкирской природы, познакомиться с нашей культурой и традициями, — подчеркнула заместитель премьер-министра Башкирии — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.

Прежде всего проект ориентирован на инвесторов. Благодаря сервису «Земля для туризма» на портале Национальной системы пространственных данных (НСПД) они в режиме реального времени могут подобрать оптимальный участок, ознакомиться с его данными и условиями подключения к инфраструктуре для строительства новых мест отдыха.

Справка

Всего на земном шаре существует шесть точек, где широта и долгота совпадают и состоят из одинаковых цифр. Три из них находятся в России: в Ставропольском крае (44°44′), Республике Башкортостан (55°55′) и Ямало-Ненецком автономном округе (66°66′). Остальные расположены в Нигерии, Ливии и акватории Средиземного моря.

Фото: пресс-служба правительства РБ.