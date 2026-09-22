Радий Хабиров: Рассчитываем принимать не менее 3 миллионов туристов в год

По словам руководителя республики, Башкирия располагает богатым историко-культурным наследием, развитой инфраструктурой, выгодным географическим положением и гостеприимными жителями. Туристам доступны горы, степи, озера, сплавы по рекам, горнолыжные курорты и санатории.

Радия Хабиров отметил, что власти республики серьезно инвестируют в туристические объекты. Среди новых точек притяжения — визит-центр будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций рядом с мавзолеем Тура-хана в Чишминском районе, историко-мемориальный комплекс «Салауат ере» в Салаватском районе и музейный комплекс «Шульган-Таш» в Бурзянском районе.

В Башкирии также возрождают памятники горнозаводской культуры — старинные медеплавильные заводы. Территории бывших заводов в селах Воскресенское и Верхотор уже благоустроены. В этом году там прошел первый фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь», собравший более 20 тысяч человек. Следующим объектом станет Тирлянский завод в Белорецком районе.

По словам главы республики, геопарки «Янган-Тау» и «Торатау» входят в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, а наскальная живопись пещеры Шульган-Таш включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это обеспечивает дополнительный приток туристов.

В регионе формируется насыщенная событийная повестка: свой брендовый фестиваль или форум есть в каждом городе и районе, а теперь такие мероприятия хотят проводить и в сельских поселениях. Для этого каждый муниципалитет составляет собственный событийный календарь.

Для повышения туристической привлекательности продолжится строительство дорог к туробъектам и развитие придорожного сервиса. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 100 км туристических трасс, включая Уфа–Инзер–Белорецк, Стерлитамак–Белорецк–Магнитогорск и Ишимбай–Воскресенское–Мелеуз.

— Все наши усилия дают результат. Только в прошлом году республику посетили более 2,4 млн туристов. Это на 8,2 процента больше, чем годом ранее. По этому показателю Башкортостан занимает третье место в Приволжском федеральном округе и 13-е – в России. Наша задача – увеличить туристический поток как минимум до трех миллионов человек в год, — резюмировал Радий Хабиров.

Фото автора.