Из Уфы запустят поезда в Болдино и Тарханы

Тематические поезда начнут курсировать в рамках проектов «Вагон знаний» и «Яркие выходные».

2 — 4 октября состоится поездка в Болдино с посещением господского дома Пушкинской усадьбы, где были написаны «Повести Белкина», «Маленькие трагедии» и финальные главы «Евгения Онегина». Все желающие смогут прогуляться по живописному парку XIX века с каскадом прудов и многовековыми липами.

В эти же даты можно отправиться в Тарханы, в музей-заповедник М. Ю. Лермонтова. Участники поездки посетят дом бабушки поэта с экспозицией крестьянского быта XIX века, фамильный некрополь, их также ждет театрализованное представление.

23 — 25 октября и 11 — 13 декабря запланирован тур в Константиново, в музей-заповедник С. А. Есенина. В программе посещение родительской избы, усадьбы помещицы Кашиной, литературного музея, церкви Казанской иконы Божьей Матери.

В стоимость тура входят поездка на комфортабельном поезде, трансфер, питание, мастер-классы и экскурсионная программа.