В Уфе запускают уникальный «Инженерный маршрут» по Инорсу

Маршрут включает 15 тематических точек, каждая из которых иллюстрирует связь столицы Башкирии с миром науки и высоких технологий. В их числе — сквер Моторостроителей с легендарными истребителями Су-27, Су-25 и МиГ-29, арт-объект «Машина времени» с авиадвигателем внутри, образцы архитектуры конструктивизма, а также Богородско-Уфимский храм, Теплое озеро и Центр гребного слалома.

Организаторы подчеркивают: прогулка будет интересна как взрослым, так и школьникам, стоящим перед выбором профессии. Это возможность увидеть физику и математику не в учебниках, а в привычных городских пейзажах и индустриальных памятниках. Для удобства горожан маршрут разбит на сегменты, которые можно проходить в любом темпе, используя аудиогид и исторические справки.

Уже в сентябре проект протестируют на практике: порядка 150 школьников из Уфы и городов республики пройдут по следам инженерной мысли вместе с волонтерами, чтобы дать обратную связь для адаптации экскурсии под образовательные нужды.

Подробную информацию о маршруте можно найти по этой ссылке.

Фото: АНО «Планета».