Как Башкирия подтверждает статус региона событийного туризма

Светлана Верещагина отметила некоторые из этих мероприятий, обладающие потенциалом для развития: праздник «Ивана Купала» в Иглинском районе, гастрономические фестивали «Агидель Жарит», «Балиш-фест» в Буздякском районе, «Кукушкин чай» в Нуримановском районе, а также колоритные фестивали «Канатлы Ат» («Крылатый конь») в Дюртюлинском районе, «Воскресенский хоровод», «Казачий спас» в Кумертау, проект «Узоры моего народа в полотенцах» в Куюргазинском районе и «Бишбалык» в Бижбулякском районе.

Крупные события республиканского масштаба получили финансовую поддержку в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Это гастрофестиваль «ЕстьФест» в Уфе, собравший свыше 153 тысяч гостей, фестиваль горнозаводской цивилизации «МЕДЬ» в селах Воскресенское и Верхотор (более 25 тысяч посетителей), V Международный фестиваль здоровья и туризма «На Рахате» (14 тысяч участников), а также фестиваль исторической реконструкции «Бирская старина» с аудиторией свыше 12 тысяч человек.

А в эти выходные в Стерлитамаке пройдет фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». За несколько лет он приобрел такую популярность, что на него съезжаются участники и гости из других регионов России и стран.

— По итогам ежегодного рейтинга событийного потенциала регионов, составленного Выставочным научно-исследовательским центром (ВНИЦ), в 2025 году Башкирия уверенно занимает четвертое место. Кроме того, республика вновь подтвердила свой высокий статус на XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, удостоившись звания «Регион событийного туризма», — прокомментировала Светлана Верещагина.

Фото Рината РАЗАПОВА.