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Путешествия
31 Августа , 08:55

Как Башкирия подтверждает статус региона событийного туризма

В 2026 году муниципалитетами республики заявлено о проведении более 1200 мероприятий различной направленности: спортивных, гастрономических, культурных и деловых, рассказала на оперативном совещании в правительстве РБ министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина.

Как Башкирия подтверждает статус региона событийного туризмаКак Башкирия подтверждает статус региона событийного туризма
Как Башкирия подтверждает статус региона событийного туризма

Светлана Верещагина отметила некоторые из этих мероприятий, обладающие потенциалом для развития: праздник «Ивана Купала» в Иглинском районе, гастрономические фестивали «Агидель Жарит», «Балиш-фест» в Буздякском районе, «Кукушкин чай» в Нуримановском районе, а также колоритные фестивали «Канатлы Ат» («Крылатый конь») в Дюртюлинском районе, «Воскресенский хоровод», «Казачий спас» в Кумертау, проект «Узоры моего народа в полотенцах» в Куюргазинском районе и «Бишбалык» в Бижбулякском районе.

Крупные события республиканского масштаба получили финансовую поддержку в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Это гастрофестиваль «ЕстьФест» в Уфе, собравший свыше 153 тысяч гостей, фестиваль горнозаводской цивилизации «МЕДЬ» в селах Воскресенское и Верхотор (более 25 тысяч посетителей), V Международный фестиваль здоровья и туризма «На Рахате» (14 тысяч участников), а также фестиваль исторической реконструкции «Бирская старина» с аудиторией свыше 12 тысяч человек.

А в эти выходные в Стерлитамаке пройдет фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». За несколько лет он приобрел такую популярность, что на него съезжаются участники и гости из других регионов России и стран.

— По итогам ежегодного рейтинга событийного потенциала регионов, составленного Выставочным научно-исследовательским центром (ВНИЦ), в 2025 году Башкирия уверенно занимает четвертое место. Кроме того, республика вновь подтвердила свой высокий статус на XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, удостоившись звания «Регион событийного туризма», — прокомментировала Светлана Верещагина.

Фото Рината РАЗАПОВА.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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