Пропавших в Пермском крае туристов из Уфы не могут найти целую неделю

К этому времени известно, что 20 февраля группа из пяти мужчин прибыла из Уфы в деревню Золотанка Пермского края. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в ста километрах от деревни.

Туристы должны были вернуться в деревню Золотанка 24 февраля, однако не вернулись, связь с ними отсутствует, на данный момент их местонахождение не установлено.

«Организованы поисковые мероприятия с применением специальных технических средств. Также к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия», — сообщают следователи Пермского края.

Пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края сообщает, что в Красновишерском округе в зоне поисков задействованы сотрудники МЧС России, правоохранительные органы, спасатели Пермской краевой службы спасения, аварийно-спасательные формирования близлежащих округов, волонтеры. Поиски продолжаются с помощью БПЛА.

Фото: Ильгиз НИЗАМОВ.