В столице Башкирии запустили экскурсионный маршрут «Уфа — героическая»

Маршрут проходит по северной части Уфы, его ключевой точкой стал Парк Победы — одно из главных мемориальных пространств города. Организаторы сделали акцент не просто на перечислении исторических дат, а на глубоком погружении в события военных лет. Участники прогулки узнают о символизме памятников, о судьбах героев-фронтовиков и тружеников тыла, а также о том, какой вклад внесла Уфа в общую Победу, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Министр молодежной политики РБ Вито Сабиров подчеркнул важность появления таких проектов: «Разработанная экскурсия "Уфа – героическая" транслирует реальные истории из жизни жителей нашей республики и ее столицы, которые помогают глубже проникнуться событиями времен Великой Отечественной войны. Благодаря таким проектам сохраняется наша историческая память и молодое поколение узнает правдивую информацию о прошлом, параллельно изучая территорию своего города».

Презентация маршрута была приурочена ко Дню защитника Отечества. Автором экскурсии выступила сотрудница Центра молодежного туризма УГНТУ Софья Харисова. По ее словам, особое внимание в повествовании уделяется единству народов и трудовому подвигу.

«Как экскурсовод я всегда подчеркиваю, что Уфа по праву носит звание города трудовой доблести, ведь в годы войны сюда были эвакуированы десятки заводов, работавших для фронта днем и ночью. Здесь, в тылу, ковали Победу рабочие, инженеры, женщины и подростки, проявляя невероятную силу духа. В этих историях гости города чувствуют не только героизм, но и настоящее единство народов, которое и сегодня остается частью души Уфы», — рассказала Софья Харисова.

Новый маршрут стал логическим продолжением экскурсии «Уфа — город трудовой доблести», разработанной Центром в прошлом году. Тот проект был приурочен к 80-летию Победы и впервые реализован в мае 2025 года совместно с Фондом «Защитники Отечества». Он знакомил участников с историей эвакуированных предприятий, научных институтов и госпиталей, работавших в Уфе в военное время.

Справочно

Фото: пресс-служба правительства РБ.