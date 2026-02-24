Золотые голоса истории: династия из Уфы хранит 255 лет экскурсионного мастерства

Летопись семейного мастерства начинается в конце XIX века. Прадед Аллы Салаватовны, Борис Павлович Бельтенев, потомок иконописцев Бельтусов (прибывших на Русь с Софьей Палеолог в 1472 году), окончил три факультета Санкт-Петербургского университета, владел пятью языками и писал исторические труды. Его импровизированные лекции в Эрмитаже и Русском музее собирали толпы слушателей. Его супруга, Ольга Ефимовна Бельтенева (Чистова), выпускница Мариинской гимназии и Бестужевских курсов, еще в юности получила признание на уровне императорской семьи: за блестяще проведенную экскурсию императрица Мария Федоровна подарила ей первый в округе велосипед.

Дар красноречия и любовь к познанию мира передались детям и внукам. Их сын Ефим стал главным геологом Дальневосточного объединения и составителем карты БАМа, а дочь Елизавета — главным геофизиком Башкирского геологического управления, лектором общества «Знание», которая проводила первые аэромагнитные съемки и экскурсии по месторождениям Южного Урала.

Традицию подхватили внучки. Ольга Косарева, педагог Уфимского училища искусств, создавала музыкальные коллективы и водила на экскурсии студентов. Ее супруг, ученый-вулканолог с мировым именем Александр Косарев, стал проводником для иностранных гостей по геологическим чудесам Башкирии. Ирина Ахметшина, окончившая ленинградский вуз и курсы в Эрмитаже, с 1980-х годов организует туры по памятным местам республики, готовит новое поколение гидов и является членом жюри конкурса «Уфа туристическая».

Сегодня дело семьи продолжают представители уже четвертого и пятого поколений, трудясь в стенах Уфимского университета науки и технологий. Булат Ахметшин, кандидат химических наук, разрабатывает уникальные удобрения и ведет профориентационные экскурсии для будущих ученых. Алла Ахметшина, кандидат филологических наук, директор Центра гостеприимства УУНиТ, сама обучает мастерству экскурсоводов и выступает экспертом при министерстве предпринимательства и туризма РБ.

«Моя «питательная среда» — это рассказы бабушки-геолога, экспедиции с дядей-вулканологом, музеи, театры и семейные истории, — поделилась Алла Ахметшина. — Искусством экскурсии я прониклась в три года, когда во время сплава по реке Белой в прямом смысле ушла изучать поля иван-чая. Видимо, это у нас в крови — не просто смотреть, а видеть и рассказывать об этом миру».

История этой семьи — уникальный пример того, как любовь к знанию и искусство слова, зародившись в императорской России, прошли через века и сегодня определяют стандарты гостеприимства и образования в современной Башкирии.

Фото: из архива семьи Ахметшиных.