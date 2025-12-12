В новом году в Башкирии состоится уникальная снегоходная экспедиция

Как отметила министр предпринимательства и туризма Башкортостана Светлана Верещагина, этот проект станет новым словом в развитии активного зимнего туризма. «Маршрут через башкирские просторы не только продемонстрирует красоту зимнего Урала, но и станет важным шагом в создании инфраструктуры для снегоходчиков. Такие инициативы вдохновляют путешественников и создают возможности для местного бизнеса», — прокомментировала она.

Экспедиция, которая стартует 13 января в городе Кувандык (Оренбургская область), продлится 17 дней. В ней примет участие 21 человек: опытные снегоходчики, путешественники и блогеры. Маршрут пройдет через ключевые точки Башкирии, включая Мурадымово, Юмагузинское водохранилище, село Бурзян, Арский камень и Тирлян, а завершится в Челябинской области.

Руководитель проекта, член Русского географического общества Константин Кузнецов, подчеркнул, что идея проехать весь Урал реализуется впервые, однако за плечами команды — многолетний опыт аналогичных походов. «С 2009 года мы организовали множество экспедиций на Среднем и Северном Урале, каждая — с пробегом в тысячи километров. Этот маршрут станет логическим продолжением нашей работы», — отметил Кузнецов.

Соорганизатором выступил известный путешественник, рекордсмен Книги рекордов России Антон Кухта, посетивший 71 страну мира и пять материков.

Участники не только преодолеют снежные трассы, но и зафиксируют все детали пути: особенности трассы, точки для отдыха, сложные участки и самые живописные локации. Собранные данные лягут в основу первых подробных путеводителей для снегоходного туризма на Урале, что, по замыслу организаторов, даст новый импульс развитию внутреннего туризма и откроет уникальные зимние пейзажи региона для всех любителей активного отдыха.

Фото: пресс-служба министерства предпринимательства и туризма РБ.