В Башкирии запустили «Карту туриста» с кэшбэком для путешественников

Проект представляет собой удобный инструмент, позволяющий получать возврат части средств (кэшбэк) при оплате туристических услуг, покупке сувениров и товаров, связанных с туризмом, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

«Это отличный способ сделать путешествия по Башкортостану не только запоминающимися, но и выгодными», – прокомментировала министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Как это работает?

Программа доступна как для жителей Башкирии, так и для гостей из других регионов России. Для участия необходимо:

Иметь банковскую карту платежной системы «Мир».

Пройти регистрацию по специальной ссылке.

После регистрации пользователи получают возможность получать кэшбэк при оплате туристических услуг, пользоваться специальными акциями в сфере туризма, экономить на покупке сувениров и других товаров туристической направленности.

Туроператоры, предприятия туристического сектора, а также все желающие приглашаются к участию в программе для получения новых возможностей и выгод. Актуальную информацию о проекте можно найти на сайте и в официальных социальных сетях «ТерраБашкирия».

Справка

Соглашение о создании «Карты туриста» было подписано правительством РБ и АО «Национальная система платежных карт» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году. Документ подписали премьер-министр РБ Андрей Назаров и генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Фото: пресс-служба правительства РБ.