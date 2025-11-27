-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Путешествия
27 Ноября , 16:22

Башкирия укрепила позиции в туриндустрии, приняв более 1,6 миллиона туристов

Рост турпотока обеспечен реализацией нацпроекта и разнообразием маршрутов.

Башкирия укрепила позиции в туриндустрии, приняв более 1,6 миллиона туристов
Башкирия укрепила позиции в туриндустрии, приняв более 1,6 миллиона туристов

По итогам девяти месяцев 2025 года туристический поток в РБ превысил 1,6 миллиона поездок, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Это на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря стабильным показателям регион сохраняет за собой третье место в Приволжском федеральном округе по объему туристского потока, укрепляя репутацию одного из самых привлекательных направлений для отдыха и культурного туризма.

Достигнутые результаты напрямую связаны с реализацией национального проекта «Туризм и гостеприимство».

«Рост туристского потока подтверждает, что мы движемся в правильном направлении: развиваем инфраструктуру, расширяем ассортимент маршрутов и повышаем качество сервиса. Важно, что сегодня туристы могут выбрать путешествие по душе – от познавательных экскурсий до активных горных походов. Мы продолжим работать над тем, чтобы Башкортостан становился еще более привлекательным и комфортным для гостей», – отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Туриндустрия республики активно развивается, предлагая варианты на любой вкус. При формировании туристического предложения туроператоры учитывают возрастные особенности и предпочтения различных групп путешественников. На сегодняшний день 66 туроператоров региона предлагают гостям более 800 разнообразных маршрутов. Среди самых востребованных – научно-популярные, промышленные, экскурсионные, горные, пешие туры и сплавы.

Значительный вклад в развитие отрасли вносит внутренний туризм. Жители Башкирии активно знакомятся с достопримечательностями родного края, способствуя популяризации местных туристических объектов. При этом регион стабильно пользуется популярностью у гостей из других субъектов России. Основной поток посетителей традиционно составляют жители соседних регионов: Челябинской, Оренбургской, Свердловской областей и Республики Татарстан.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru