Башкирия укрепила позиции в туриндустрии, приняв более 1,6 миллиона туристов

По итогам девяти месяцев 2025 года туристический поток в РБ превысил 1,6 миллиона поездок, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Это на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря стабильным показателям регион сохраняет за собой третье место в Приволжском федеральном округе по объему туристского потока, укрепляя репутацию одного из самых привлекательных направлений для отдыха и культурного туризма.

Достигнутые результаты напрямую связаны с реализацией национального проекта «Туризм и гостеприимство».

«Рост туристского потока подтверждает, что мы движемся в правильном направлении: развиваем инфраструктуру, расширяем ассортимент маршрутов и повышаем качество сервиса. Важно, что сегодня туристы могут выбрать путешествие по душе – от познавательных экскурсий до активных горных походов. Мы продолжим работать над тем, чтобы Башкортостан становился еще более привлекательным и комфортным для гостей», – отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Туриндустрия республики активно развивается, предлагая варианты на любой вкус. При формировании туристического предложения туроператоры учитывают возрастные особенности и предпочтения различных групп путешественников. На сегодняшний день 66 туроператоров региона предлагают гостям более 800 разнообразных маршрутов. Среди самых востребованных – научно-популярные, промышленные, экскурсионные, горные, пешие туры и сплавы.

Значительный вклад в развитие отрасли вносит внутренний туризм. Жители Башкирии активно знакомятся с достопримечательностями родного края, способствуя популяризации местных туристических объектов. При этом регион стабильно пользуется популярностью у гостей из других субъектов России. Основной поток посетителей традиционно составляют жители соседних регионов: Челябинской, Оренбургской, Свердловской областей и Республики Татарстан.

Фото: пресс-служба правительства РБ.