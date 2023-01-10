Бизнес Башкирии позвали в Иран

В Иране Башкирия проведет презентацию инвестиционного и экономического потенциала, официальные встречи с представителями государственных органов власти, деловых кругов и бизнеса. В рамках бизнес-миссии для республиканских компаний будет организована комплексная программа, B2B-встречи с профильными иранскими контрагентами, круглые столы с участием местного предпринимательства, а также посещение профильных иранских предприятий.

- До конца этого года мы планируем открыть представительство Башкирии при Торговом представительстве России в Иране. Принять участие в бизнес-миссии могут как субъекты МСП, так и крупные предприятия. Целесообразно участие предприятий из сельскохозяйственной и нефтегазовой отрасли, – отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.