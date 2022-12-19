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В 2023 году программа школьного туризма охватит в три раза больше школьников Башкирии

В двухдневные путешествия по родной республике в следующем году отправятся около 38 тысяч учеников 5 - 9 классов. Для сравнения: в этом году в поездках побывали 11 тысяч детей.

В 2023 году программа школьного туризма охватит в три раза больше школьников Башкирии
В 2023 году программа школьного туризма охватит в три раза больше школьников Башкирии

На оперативном совещании в правительстве РБ министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов рассказал об итогах реализации программы "Школьный туризм" в регионе, подчеркнув, что ее цели были полностью выполнены. Все 11106 школьников, которых по федеральной квоте полагалось свозить на экскурсии, побывали в новых интересных местах Башкирии.

При этом из федерального бюджета на реализацию программы было выделено 77,7 миллиона рублей, республика внесла на условиях софинансирования еще 22,2 миллиона. Как отметил министр, Башкирия оказалась на втором месте среди 18 пилотных регионов по объему квот.

Экскурсии для ребят стартовали в начале сентября. Стоимость тура на одного ребенка составила семь тысяч рублей, причем, для самих юных путешественников это было бесплатно. Поездки совершили ребята из всех муниципальных районов Башкирии. Квоты по районам распределяло минобрнауки РБ пропорционально общему количеству детей в районах.

- При выборе маршрутов использовались пожелания самих детей и педагогов, - отметил Рустем Афзалов. - Например, наиболее популярными локациями были: монастырь "Святые кустики", Красный ключ, горнолыжный центр "Банное", достопримечательности Уфы. Кроме того, ребята участвовали в мастер-классах, знакомились с национальными традициями и ремеслами.

В 2023 году количество участников проекта должно увеличиться до 37743 человек, а финансирование из федерального бюджета - до 188,7 миллионов рублей. Кроме того, по словам спикера, обязательной составляющей каждой поездки станут патриотические мероприятия.

Фото: пресс-служба министерства предпринимательства и туризма РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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