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К Аскинской ледяной пещере в Башкирии теперь можно подняться по лестнице

Один из участков подъема к Аскинской ледяной пещере оборудовали металлической лестницей длиной 194 метра, чтобы увидеть природную достопримечательность смогли люди с ограниченными возможностями здоровья.

К Аскинской ледяной пещере в Башкирии теперь можно подняться по лестнице
К Аскинской ледяной пещере в Башкирии теперь можно подняться по лестнице

Как рассказали в пресс-службе башкирского отделения Русского географического общества, построить лестницу помог проект РГО "Аскинская ледяная пещера: маршрут, доступный для всех", который победил в конкурсе Фонда президентских грантов и получил 4 миллиона рублей на реализацию.

Конструкцию создавал Уфимский завод металлических конструкций, который ориентировался на то, что по леснице с помощью специального устройства - ступенькохода - будут передвигаться люди на инвалидных колясках.

- Поездки в Аскинскую пещеру улучшают психологическое состояние людей с ОВЗ, расширяют жизненное пространство пациентов психоневрологических интернатов, - уверена руководитель проекта и член РГО Гузель Хамитова. - Мы надеемся, что наш маршрут станет опорным пунктом по восстановлению и социокультурной реабилитации людей с ОВЗ не только Башкирии, но и других регионов.

Следующий этап, по задумке авторов проекта, - построить металлическую конструкцию для спуска в пещеру (сейчас там есть деревянная). Другие категории людей с ОВЗ посещают памятник природы уже давно: за два года в рамках проекта здесь побывали 400 таких туристов.

Фото: Гузель ХАМИТОВА.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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