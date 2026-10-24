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24 Октября , 05:43

В Уфе гости избили хозяина квартиры за отказ попробовать наркотики

Суд вынес приговор в отношении 36-летнего мужчины, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В декабре прошлого года мужчина со знакомой пришли в гости, и во время застолья женщина предложила владельцу жилища приобрести и употребить вместе наркотики. Получив отказ, гости нанесли хозяину удары бутылками по голове, а затем, демонстрируя биту, похитили пять тысяч рублей.

Калининский районный суд Уфы приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Гособвинитель обжаловал приговор. Верховный суд Башкирии назначил наказание в виде четырех лет и десяти месяцев колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении соучастницы находится на рассмотрении в суде.

Артур СМОЛОВ

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