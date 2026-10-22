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22 Октября , 07:54

Жители Башкирии, выехавшие в Сургут, сгорели в минивэне после ДТП

Ужасная трагедия произошла 21 октября в Тюменской области, сообщает пресс-служба местной госавтоинспекции.

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Жители Башкирии, выехавшие в Сургут, сгорели в минивэне после ДТПЖители Башкирии, выехавшие в Сургут, сгорели в минивэне после ДТП
Жители Башкирии, выехавшие в Сургут, сгорели в минивэне после ДТП

В двенадцатом часу ночи под Тобольском на 276-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск минивэн «Фольксваген Каравелла» врезался в грузовик. От удара минивэн вспыхнул и полностью сгорел.

Установлено, что «Фольксваген» выехал из Сибая в Сургут с тремя пассажирами из Башкирии, по пути в Челябинской и Тюменской областях сели еще пять пассажиров. Погибли четверо мужчин и три женщины. 33-летний водитель и 57-летний пассажир доставлены в больницу.

Сотрудники ГАИ установили, что в минивэне было размещено газобаллонное оборудование, оно было узаконено в госавтоинспекции. Известно, что младшему пассажиру было около 35 лет, старшему около 65.

Фотографии и видео предоставлены госавтоинспекцией Тюменской области

Жители Башкирии, выехавшие в Сургут, сгорели в минивэне после ДТП
Жители Башкирии, выехавшие в Сургут, сгорели в минивэне после ДТП
Жители Башкирии, выехавшие в Сургут, сгорели в минивэне после ДТП
Жители Башкирии, выехавшие в Сургут, сгорели в минивэне после ДТП
Жители Башкирии, выехавшие в Сургут, сгорели в минивэне после ДТП
Жители Башкирии, выехавшие в Сургут, сгорели в минивэне после ДТП
Жители Башкирии, выехавшие в Сургут, сгорели в минивэне после ДТП
Автор:Артур СМОЛОВ
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