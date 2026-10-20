Жительница Уфы отдала мошенникам более миллиона рублей

67-летней жительнице Уфы позвонил человек, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что с ее карты списывают деньги.

Звонивший вызвался «помочь» вернуть похищенные средства, пообещав подключить юриста. Также лжеполицейский велел все держать в тайнет

В дальнейшем по указанию «юриста» пенсионерка через банкомат и мобильное сделала несколько денежных переводов средств на различные банковские счета. И каждый раз женщину уверяли, что после всех необходимых финансовых процедур деньги ей вернут полностью.

Но деньги так и не вернули. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Общий ущерб составил 1 миллион 45 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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