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Происшествия
20 Октября , 11:35

В Башкирии на трассе М-12 сгорела фура с водкой

Сегодня днем на 1337-м километре скоростной автотрассы М-12 «Восток» загорелся грузовой автомобиль марки «Мерседес», сообщает МЧС республики.

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Фото и видео: ГУ МЧС России по РБ.Фото и видео: ГУ МЧС России по РБ.
Фото и видео: ГУ МЧС России по РБ.

Прибыв на место происшествия экстренные службы установили, что фура загорелась во время движения. По предварительным данным, грузовик перевозил водку. Пожарные МЧС России ликвидировали огонь.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

«Огнетушитель должен быть в каждом автомобиле! Если транспортное средство загорелось, необходимо в первую очередь остановиться и заглушить двигатель. Затем вызвать пожарно-спасательную службу по телефону «101» или «112», после чего воспользоваться огнетушителем», – напомнили последовательность действий при возгорании автомашины специалисты МЧС России.

В Башкирии на трассе М-12 сгорела фура с водкой
В Башкирии на трассе М-12 сгорела фура с водкой
В Башкирии на трассе М-12 сгорела фура с водкой
Оперативная съемка.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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