В Башкирии на трассе М-12 сгорела фура с водкой

Прибыв на место происшествия экстренные службы установили, что фура загорелась во время движения. По предварительным данным, грузовик перевозил водку. Пожарные МЧС России ликвидировали огонь.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

«Огнетушитель должен быть в каждом автомобиле! Если транспортное средство загорелось, необходимо в первую очередь остановиться и заглушить двигатель. Затем вызвать пожарно-спасательную службу по телефону «101» или «112», после чего воспользоваться огнетушителем», – напомнили последовательность действий при возгорании автомашины специалисты МЧС России.