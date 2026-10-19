Жительница Уфы отдала 4,5 миллиона рублей за «замену счётчика»

В августе 68-летней пенсионерке из Уфы в мессенджере пришло сообщение о замене счетчика. Это ее не удивилоу, так как ранее пенсионерка обращалась в компанию электроснабжения по этому вопросу. В сообщении была ссылка, которую она открыла.

Сразу после этого пожилой женщине поступило несколько звонков — от лжесотрудников Госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ. Пенсионерку убедили в том, что ее счета взломаны и от ее имени оформлена доверенности. Чтобы «спасти» деньги, уфимке настойчиво велели перевести все средства на «безопасный счет».

По инструкции «кураторов» женщина сняла в банке более 3,5 миллиона рублей. Часть денег передала курьеру мошенников, остальное перевела на счета аферистов. Затем она заняла у знакомых еще 400 тысяч рублей, а потом еще 700 тысяч. Эти деньги пенсионерка также перевела преступникам.

На очередном этапе, когда мошенники требовали очередную сумму, уфимка засомневалась и позвонила в ФСБ, попросив связатьть ее с «куратором». Ей сообщили, что такого сотрудника нет, и с ней общались телефонные мошенники. Пенсионерка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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