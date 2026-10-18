В Башкирии заблудились девять грибников, пять из которых — дети

За прошедшие сутки в службу 112 поступило два сигнала о потерявшихся на природе, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

В Белорецком районе в лес на квадроциклах за грибами отправились девять человек, пять из них — дети. Они заблудились, но их нашел глава сельсовета Аскарово. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Второй сигнал поступил из Стерлитамакского района — потерялся мужчина в районе горы Юрактау. Он нашелся самостоятельно. К счастью медпомощь ему также не потребовалась.

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