Под Уфой ревнивец разбил сопернику окна в доме и сжёг его машину

15 октября около пяти утра 23-летний местный житель обнаружил, что его «ВАЗ-2113», припаркованный у дома по улице Атаевской, горит. Кроме того, неизвестный разбил три окна в доме и скрылся. В результате возгорания машина выгорела полностью, а огонь повредил часть кровли рядом стоящего гаража.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый 45-летний житель Уфимского района.

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что пошёл на преступление из чувства ревности к своей знакомой. Ночью он перелез через забор на территорию частного дома, облил автомобиль соперника горючей жидкостью, поджёг его, а после деревянной палкой разбил в доме три окна.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый задержан.

Фото: Алексей ВАЛТИЕВ.