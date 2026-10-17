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17 Октября , 18:25

Под Уфой ревнивец разбил сопернику окна в доме и сжёг его машину

В деревне Атаевка Кировского района Уфы сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

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Под Уфой ревнивец разбил сопернику окна в доме и сжёг его машинуПод Уфой ревнивец разбил сопернику окна в доме и сжёг его машину
Под Уфой ревнивец разбил сопернику окна в доме и сжёг его машину

15 октября около пяти утра 23-летний местный житель обнаружил, что его «ВАЗ-2113», припаркованный у дома по улице Атаевской, горит. Кроме того, неизвестный разбил три окна в доме и скрылся. В результате возгорания машина выгорела полностью, а огонь повредил часть кровли рядом стоящего гаража.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый 45-летний житель Уфимского района.

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что пошёл на преступление из чувства ревности к своей знакомой. Ночью он перелез через забор на территорию частного дома, облил автомобиль соперника горючей жидкостью, поджёг его, а после деревянной палкой разбил в доме три окна.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый задержан.

Фото: Алексей ВАЛТИЕВ.

Автор:Надежда РОМАНОВА.
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