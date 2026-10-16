В Уфе пьяная девушка-водитель напала на полицейского

После продолжительной погони водителя задержали. Ей предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого она отказалась и высказала в адрес сотрудника полиции оскорбления, а затем дважды пнула.

Как выяснили полицейские, ранее девушка уже привлекалась к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Таким образом, на уфимку завели дело сразу по трем статьям: «публичное оскорбление представителя власти», «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти», «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за подобное деяние».

Обвиняемая признала вину в совершении преступлений, автомобиль арестован. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.