В Уфе при пожаре в пятиэтажке пострадали двое рабочих. Возбуждено уголовное дело

Как сообщили в МЧС Башкирии, площадь возгорания, охватившего всю площадь кровли здания, составила 895 кв. метров. Огнеборцы ликвидировали пожар. Из жильцов дома не пострадал никто. Отравление угарным газом и ожоги тела получили их доставили в больницу.

Для проведения воздушной разведки, оценки масштабов и координации действий пожарных применялась беспилотная авиация.

По результатам прокурорской проверки по факту пожара в многоквартирном доме на улице Зорге возбуждено уголовное дело. По данным надзорного ведомства, возгорание произошло 9 октября около 12.45 при выполнении работ по капитальному ремонту кровли. Двое рабочих получили отравление угарным газом и ожоги тела и были госпитализированы, собственникам нескольких квартир причинен ущерб.

За ходом и результатом рассмотрения уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, прокуратура установила контроль.

Фото: МЧС РБ.