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Происшествия
9 Октября , 09:48

В Уфе ликвидировать пожар в пятиэтажке помогают наряды полиции

Сотрудники полиции обеспечивают безопасность граждан при ликвидации пожара в пятиэтажном жилом доме на улице Зорге.

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В Уфе ликвидировать пожар в пятиэтажке помогают наряды полицииВ Уфе ликвидировать пожар в пятиэтажке помогают наряды полиции
В Уфе ликвидировать пожар в пятиэтажке помогают наряды полиции

Ближайшие наряды полиции выехали на место происшествия, как только поступила информация о пожаре. В настоящее время сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы принимают все меры для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка. Кроме того, полицейские помогают экстренным службам эвакуировать из здания людей и ликвидировать возгорание.

На место происшествия также прибыла следственно-оперативная группа, информирует МВД по РБ.

Напомним, сообщение о пожаре на крыше пятиэтажки поступило сегодня, 9 октября, около 12.45. Площадь возгорания достигла 875 кв. метров.

Фото: МВД по РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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