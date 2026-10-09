В Уфе ликвидировать пожар в пятиэтажке помогают наряды полиции

Ближайшие наряды полиции выехали на место происшествия, как только поступила информация о пожаре. В настоящее время сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы принимают все меры для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка. Кроме того, полицейские помогают экстренным службам эвакуировать из здания людей и ликвидировать возгорание.

На место происшествия также прибыла следственно-оперативная группа, информирует МВД по РБ.

Напомним, сообщение о пожаре на крыше пятиэтажки поступило сегодня, 9 октября, около 12.45. Площадь возгорания достигла 875 кв. метров.

Фото: МВД по РБ.