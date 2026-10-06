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6 Октября , 07:02

В Башкирии спасатели устремились на помощь рыбакам

На смену купальному сезону пришел рыболовный, а это значит, что работы у спасателей меньше не стало. Только за минувшие выходные сотрудники Госкомитета республики по ЧС помогли десятерым любителям хорошего клева, которые попали в затруднительные ситуации на воде.

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В Башкирии спасатели устремились на помощь рыбакамВ Башкирии спасатели устремились на помощь рыбакам
В Башкирии спасатели устремились на помощь рыбакам

Так, две лодки встали посреди акватории из-за пустого бензобака (на реке Белой в Дюртюлях и на Нугушском водохранилище), на двух лодках вышел из строя мотор (на Отрадинском водохранилище и на Нугуше), у одного из рыбаков уплыла лодка, другой забыл на берегу весла. Спасатели всех благополучно доставили на сушу, помощь врачей никому не потребовалась.

Все случаи - как под копирку: подвела техника или обычная невнимательность, отмечают в пресс-службе ведомства. Тем, кто собирается на осеннюю рыбалку, рекомендуется заправиться топливом с запасом, убедиться в исправности правсредства, иметь при себе спасжилет и заряженный телефон.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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