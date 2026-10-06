В Башкирии майнеры нанесли ущерб энергетикам на миллионы рублей

Схему хищения электроэнергии выявили в деревне Ленинское, в которой злоумышленник установил оборудование для добычи криптовалюты в хозяйственном помещении и подключил его к электросетям. Перепрошив прибор учета, злоумышленник занизил реальные показания потребляемой электроэнергии на 86,5 процента. Тем самым за пять месяцев незаконной деятельности нанесен материальный ущерб ООО «Башкирэнерго» на сумму более 1,3 млн рублей.

Нелегальную схему удалось раскрыть и привлечь злоумышленника к уголовной ответственности. Майнеру грозит лишение свободы на срок до двух лет, а также обязанность полностью возместить причиненный ущерб. Кроме того, незаконно установленное оборудование уже изъято, а электроснабжение объекта ограничено.

Сетевики уточняют, что это не единственный подобный случай в Иглинском районе. В деревне Мончазы индивидуальный предприниматель также оборудовал нежилое здание под нелегальный майнинг. Там сумма ущерба от неучтенного потребления превысила 2,2 млн рублей. И по этому факту тоже возбуждено уголовное дело.

«Башкирэнерго» совместно с правоохранительными органами усиливает работу по пресечению подобных преступлений, подчеркивая, что перегрузка сетей из-за нелегального майнинга создает угрозу стабильного электроснабжения добросовестных потребителей.

Фото: пресс-служба «Башкирэнерго».