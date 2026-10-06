Пенсионерка из Уфы потеряла два миллиона рублей после общения с мошенниками

75-летней жительнице Уфы позвонил мужчина, представившись директором завода, где она когда-то работала. Мужчина сообщил об утечке персональных данных бывших сотрудников и предупредил о предстоящем звонке якобы сотрудника ФСБ.

Затем с пенсионеркой связались люди, выдававшие себя за следователя, работника ФСБ и специалиста Центробанка. Они заявили, что от ее имени была предпринята попытка перевести более пяти миллионов рублей на финансирование терроризма.

Преступники пообещали женщине помочь избежать уголовной ответственности и сохранить ее сбережения. Действуя по их инструкциям, уфимка сняла со своих счетов более двух миллионов рублей. После этого мошенники заявили, что на изъятых купюрах могут быть обнаружены надписи в поддержку недружественных государств, а также отпечатки пальцев наркоманов и других преступников, предложив заменить эти деньги.

В итоге пенсионерка согласилась просто отдать наличные. Она встретилась с курьером аферистов и передала ему всю сумму, превышающую два миллиона рублей.

Осознав, что ее обманули, уфимка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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