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3 Октября , 10:51

В Благовещенске задержан подозреваемый в покушении на убийство сожительницы

Следком России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Благовещенска, подозреваемого в покушении на убийство, сообщает пресс-служба ведомства.

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В Благовещенске задержан подозреваемый в покушении на убийство сожительницыВ Благовещенске задержан подозреваемый в покушении на убийство сожительницы
В Благовещенске задержан подозреваемый в покушении на убийство сожительницы

По версии следствия, утром 2 октября мужчина, находясь в квартире по улице Братьев Першиных в Благовещенске, в ходе конфликта со своей 42-летней сожительницей нанес ей множественные удары ножом. Он не смог довести свой преступный умысел до конца только потому, что женщина оказала сопротивление.

Подозреваемый в покушении на убийство был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в следственный отдел. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Орудие преступления изъято.

Фото: Вадим АНДРЕЕВ.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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