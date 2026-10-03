В Благовещенске задержан подозреваемый в покушении на убийство сожительницы

По версии следствия, утром 2 октября мужчина, находясь в квартире по улице Братьев Першиных в Благовещенске, в ходе конфликта со своей 42-летней сожительницей нанес ей множественные удары ножом. Он не смог довести свой преступный умысел до конца только потому, что женщина оказала сопротивление.

Подозреваемый в покушении на убийство был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в следственный отдел. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Орудие преступления изъято.

Фото: Вадим АНДРЕЕВ.