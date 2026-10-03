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Происшествия
3 Октября , 11:34

В Башкирии водитель Haval Jolion насмерть сбил женщину и скрылся

Смертельное ДТП произошло в полночь в Нуримановском районе, сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии.

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В Башкирии водитель Haval Jolion насмерть сбил женщину и скрылсяВ Башкирии водитель Haval Jolion насмерть сбил женщину и скрылся
В Башкирии водитель Haval Jolion насмерть сбил женщину и скрылся

Глубокой ночью на улице Графитовой в селе Павловка, неизвестный водитель совершил наезд на пешехода.

От полученных травм 49-летняя женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий водителя обнаружили и задержали сотрудники ГАИ. Им оказался 59-летний мужчина за рулем Haval Jolion.

В отношении водителя составлены административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и оставление места ДТП. Расследование продолжается.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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