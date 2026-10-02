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2 Октября , 08:24

Жительница Уфы хотела купить иномарку, а потеряла миллион рублей

59-летняя местная жительница стала жертвой мошенников.

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Жительница Уфы хотела купить иномарку, а потеряла миллион рублейЖительница Уфы хотела купить иномарку, а потеряла миллион рублей
Жительница Уфы хотела купить иномарку, а потеряла миллион рублей

В Уфе в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя горожанка. Женщина потеряла крупную сумму денег при попытке купить автомобиль.

Некоторое время назад уфимка обнаружила в мессенджере объявление о поставках автомобилей из-за рубежа по низким ценам. Она написала куратору группы, после чего с ней связался «менеджер». Выбор пал на одну из предложенных иномарок за один миллион рублей.

«Менеджер» заверил, что доставка займет от 7 до 12 дней, и предложил оплатить часть суммы в размере более 400 тысяч рублей, а остаток передать курьеру при поступлении машины.

Женщина перевела первую часть суммы, но на следующий день «специалист» потребовал дополнительную оплату. Уфимка перевела 360 тысяч рублей. На этом преступники не остановились и потребовали внести остаток суммы, иначе автомобиль «пропадет». Дама перевела еще 300 тысяч рублей.

Через некоторое время лжеменеджер потребовал перевести еще 400 тысяч рублей, пообещав в дальнейшем их вернуть. Тогда уфимка догадалась, что стала жертвой мошенничества, и прекратила общение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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