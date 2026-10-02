В Уфе мошенники выманили у 18-летней девушки 2,7 миллиона рублей

В Уфе расследуют крупное мошенничество, жертвой которого стала 18-летняя студентка, работающая продавцом-консультантом в спортивном магазине. Девушка отдала аферистам все сбережения семьи.

Все началось с телефонного звонка: неизвестный представился курьером и попросил продиктовать паспортные данные якобы для получения посылки. Доверчивая девушка сообщила серию и номер паспорта, а вслед за этим — и код из смс.

Вскоре после этого на телефон уфимки пришло уведомление о входе в ее личный кабинет на «Госуслугах». Девушка позвонила на якобы горячую линию, чтобы отменить вход. Ответивший ей лжесотрудник «Госуслуг» грубым голосом заявил, что преступники пытаются оформить на ее родителей крупный кредит для финансирования недружественных государств.

Далее к разговору подключился «сотрудник ФСБ», который напугал студентку уголовным делом за пособничество в терроризме, если она не поможет «секретному расследованию». Чтобы избежать тюрьмы, девушке велели строго соблюдать конспирацию: никому не рассказывать о звонках, постоянно быть на связи и выполнять все указания «правоохранителя».

В конце концов девушке велели обыскать квартиру и дачу родителей и изъять все наличные деньги для передачи «сотруднику банка». Общая сумма составила 2,7 миллиона рублей — эти деньги юная уфимка передала курьеру.

Когда обо всем узнали родители, отец девушки обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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