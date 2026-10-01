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Происшествия
1 Октября , 06:08

Житель Уфы попал в реанимацию после взрыва в автосервисе

29-летний мужчина, оказавшийся в эпицентре хлопка газовоздушной смеси на территории автоцентра, получил тяжелейшие ожоги и находится между жизнью и смертью.

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Житель Уфы попал в реанимацию после взрыва в автосервисеЖитель Уфы попал в реанимацию после взрыва в автосервисе
Житель Уфы попал в реанимацию после взрыва в автосервисе

Несчастный случай произошел вчера, 30 сентября, на заднем дворе автоцентра, расположенного на бульваре Тухвата Янаби в Уфе. Взорвалась газовоздушная смесь автомобильного газового оборудования, в результате чего молодой мужчина получил множественные ожоги I–III степени поверхности тела.

Пострадавшего экстренно доставили в реанимационное отделение ожогового центра ГКБ №18. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщает МЧС Башкортостана. Еще один пострадавший, 17-летний парень, обратился за помощью самостоятельно и после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

Огонь, охвативший 1 кв. метр площади, был сразу же потушен. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения пламени на соседние постройки и автомобили.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В ведомстве пояснили: автомобильное газовое оборудование — это зона повышенной опасности. Взрыв газовоздушной смеси происходит мгновенно, а температурный удар наносит тяжелейшие, часто не совместимые с жизнью ожоговые травмы. Поэтому устанавливать и ремонтировать газобаллонное оборудование следует исключительно в сертифицированных центрах, а при заправке или обслуживании газового оборудования категорически запрещено курить и использовать открытый огонь вблизи баллонов.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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