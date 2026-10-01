В Стерлитамаке задержали ночных грабителей

В полицию с заявлением о грабеже обратился 18-летний житель Стерлитамака. Вечером, 30 сентября, к молодому человеку подошли на улице двое неизвестных. Один из них, применив насилие, вымогал деньги, другой отобрал у парня дорогие электронные часы.

Буквально в течение часа в дежурную часть поступило еще два заявления, в которых фигурировали приметы тех же вымогателей. В первом случае молодчики придрались к двум молодым людям 2006 и 2007 года рождения — конфликт перерос в драку. Во втором — хулиганы набросились на мужчину, который отказал им в просьбе дать закурить. У него отняли 420 рублей и электронный испаритель.

Подозреваемых задержали по горячим следам — грабителей обнаружили сидящими на скамейке в одном из дворов. Ими оказались неработающие 18-летние местные жители, один из них ранее был судим. Молодые люди дали признательные показания, часть похищенного изъята.

Как выяснилось, задержанные передали деньги и наручные часы своему ранее судимому приятелю. В ближайшее время он будет задержан, сообщает МВД РБ.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Фото автора.