+7 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Происшествия
1 Октября , 07:10

В Стерлитамаке задержали ночных грабителей

Двое молодых людей нападали на прохожих.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Стерлитамаке задержали ночных грабителейВ Стерлитамаке задержали ночных грабителей
В Стерлитамаке задержали ночных грабителей

В полицию с заявлением о грабеже обратился 18-летний житель Стерлитамака. Вечером, 30 сентября, к молодому человеку подошли на улице двое неизвестных. Один из них, применив насилие, вымогал деньги, другой отобрал у парня дорогие электронные часы.

Буквально в течение часа в дежурную часть поступило еще два заявления, в которых фигурировали приметы тех же вымогателей. В первом случае молодчики придрались к двум молодым людям 2006 и 2007 года рождения — конфликт перерос в драку. Во втором — хулиганы набросились на мужчину, который отказал им в просьбе дать закурить. У него отняли 420 рублей и электронный испаритель.

Подозреваемых задержали по горячим следам — грабителей обнаружили сидящими на скамейке в одном из дворов. Ими оказались неработающие 18-летние местные жители, один из них ранее был судим. Молодые люди дали признательные показания, часть похищенного изъята.

Как выяснилось, задержанные передали деньги и наручные часы своему ранее судимому приятелю. В ближайшее время он будет задержан, сообщает МВД РБ.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru