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Происшествия
1 Октября , 10:01

В Башкирии шестилетняя девочка упала из окна четвёртого этажа

Несчастный случай произошел вчера, 30 сентября, в городе Стерлитамак.

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В Башкирии шестилетняя девочка упала из окна четвёртого этажаВ Башкирии шестилетняя девочка упала из окна четвёртого этажа
В Башкирии шестилетняя девочка упала из окна четвёртого этажа

По информации МВД республики, 34-летняя женщина находилась в квартире вместе со своей шестилетней дочерью. Пока мама была на кухне, девочка забралась на подоконник в своей комнате, открыла окно и упала с высоты четвертого этажа.

Мать услышала шум, забежала в комнату и увидела открытое окно. Внизу на земле лежала ее дочь. Женщина сразу сообщила о случившемся в службу 112. Девочку увезли в больницу.

По факту падения ребенка начата проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

В ведомстве напомнили: москитная сетка не защитит от падения – она не выдерживает веса ребенка. Чтобы уберечь от беды своего малыша, установите на окна специальные блокираторы или ограничители открывания.

Фото автора.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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