В Башкирии ликвидировали крупный природный пожар

На место немедленно были направлены сотрудники экстренных служб. Силами специалистов МЧС России, Госкомитета республики по ЧС и добровольной пожарной команды Таналыкского сельсовета открытое горение было ликвидировано. В тушении огня были задействованы 16 человек и шесть единиц техники.

Всего с начала года были зафиксированы 34 очага лесных пожаров на общей площади более 288 гектаров и 322 загорания сухой растительности на площади более 2518 гектаров.

В пресс-службе регионального МЧС предупредили: осенние палы — реальная угроза! За выжигание сухой травы предусмотрены штрафы до нескольких сотен тысяч рублей, а при причинении тяжкого вреда — уголовная ответственность.

Фото: МЧС РБ.