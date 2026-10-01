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1 Октября , 12:21

В Башкирии ликвидировали крупный природный пожар

В Хайбуллинском районе недалеко от села Таштугай загорелась сухая трава. Площадь возгорания достигла 500 гектаров.

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В Башкирии ликвидировали крупный природный пожарВ Башкирии ликвидировали крупный природный пожар
В Башкирии ликвидировали крупный природный пожар

На место немедленно были направлены сотрудники экстренных служб. Силами специалистов МЧС России, Госкомитета республики по ЧС и добровольной пожарной команды Таналыкского сельсовета открытое горение было ликвидировано. В тушении огня были задействованы 16 человек и шесть единиц техники.

Всего с начала года были зафиксированы 34 очага лесных пожаров на общей площади более 288 гектаров и 322 загорания сухой растительности на площади более 2518 гектаров.

В пресс-службе регионального МЧС предупредили: осенние палы — реальная угроза! За выжигание сухой травы предусмотрены штрафы до нескольких сотен тысяч рублей, а при причинении тяжкого вреда — уголовная ответственность.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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