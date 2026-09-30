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Происшествия
30 Сентября , 05:15

В Уфе при пожаре в доме погиб мужчина

62-летний житель Уфы погиб в результате пожара в двухэтажном многоквартирном доме на улице Подвойского в Уфе.

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В Уфе при пожаре в доме погиб мужчинаВ Уфе при пожаре в доме погиб мужчина
В Уфе при пожаре в доме погиб мужчина

Пожар вспыхнул вечером 29 сентября: загорелась кровля дома. Огонь быстро набрал силу и к моменту прибытия пожарных полыхал уже на площади 100 кв. метров.

Звенья газодымозащитной службы сразу же приступили к эвакуации жильцов. Из горящего дома огнеборцы вынесли 62-летнего мужчину и передали его бригаде скорой помощи. К сожалению, позже он скончался. Еще один человек пострадал, сообщили в МЧС Башкортостана.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. В ведомстве напоминают: не оставляйте без присмотра включенные электроприборы и следите за состоянием проводки.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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