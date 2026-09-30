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Происшествия
30 Сентября , 04:34

В Сибае парень пытался зарезать девушку, но умер сам

Молодой человек погиб в огне, девушке удалось спастись.

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ЧП произошло вечером 28 сентября. По данным Следственного комитета, в одной из квартир в Сибае произошел пожар.

Из помещения спаслась 17-летняя девушка, у которой зафиксировали ножевые ранения. Во время тушения пожара в квартире нашли тело 19-летнего парня.

Ряд сетевых изданий сообщает, что парень, наблюдавшийся у психиатра, набросился на свою девушку с ножом, а потом поджег квартиру. Сам он скончался от ожогов. Девушку госпитализировали.

Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео:t.me/bazabazon
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:сибай
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