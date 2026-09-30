В Сибае парень пытался зарезать девушку, но умер сам

ЧП произошло вечером 28 сентября. По данным Следственного комитета, в одной из квартир в Сибае произошел пожар.

Из помещения спаслась 17-летняя девушка, у которой зафиксировали ножевые ранения. Во время тушения пожара в квартире нашли тело 19-летнего парня.

Ряд сетевых изданий сообщает, что парень, наблюдавшийся у психиатра, набросился на свою девушку с ножом, а потом поджег квартиру. Сам он скончался от ожогов. Девушку госпитализировали.

Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Обстоятельства происшествия устанавливаются.