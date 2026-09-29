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29 Сентября , 06:28

Жительница Уфы передала курьерам мошенников почти три миллиона рублей

76-летняя пенсионерка стала очередной жертвой телефонных аферистов.

Жительница Уфы передала курьерам мошенников почти три миллиона рублейЖительница Уфы передала курьерам мошенников почти три миллиона рублей
Жительница Уфы передала курьерам мошенников почти три миллиона рублей

76-летняя жительница Уфы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. У нее похитили крупную сумму денег.

18 сентября женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Роскомнадзора. Он заявил, что злоумышленники воспользовались ее личными данными и оформили от ее имени доверенность на имущество и сбережения. Сразу после этого пенсионерке перезвонил якобы сотрудник Следственного комитета. Незнакомец сообщил, что некие лица переводят деньги с ее счетов в недружественные государства, и для предотвращения хищения, а также чтобы не стать фигурантом уголовного дела, ей необходимо «задекларировать» средства.

Выполняя указания преступников, женщина трижды обналичивала деньги в банках и передавала их курьерам — всего 2 миллиона 854 тысячи рублей. При передаче наличных она называла кодовые слова: «кабан», «океан» и «облако».

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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