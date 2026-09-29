Жительница Уфы передала курьерам мошенников почти три миллиона рублей

76-летняя жительница Уфы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. У нее похитили крупную сумму денег.

18 сентября женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Роскомнадзора. Он заявил, что злоумышленники воспользовались ее личными данными и оформили от ее имени доверенность на имущество и сбережения. Сразу после этого пенсионерке перезвонил якобы сотрудник Следственного комитета. Незнакомец сообщил, что некие лица переводят деньги с ее счетов в недружественные государства, и для предотвращения хищения, а также чтобы не стать фигурантом уголовного дела, ей необходимо «задекларировать» средства.

Выполняя указания преступников, женщина трижды обналичивала деньги в банках и передавала их курьерам — всего 2 миллиона 854 тысячи рублей. При передаче наличных она называла кодовые слова: «кабан», «океан» и «облако».

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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