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29 Сентября , 12:00

В Стерлитамаке сотрудница банка не дала пенсионерке отправить миллион мошенникам

Сотруднице банка, предотвратившей мошенничество, вручили почетную грамоту.

В Стерлитамаке сотрудница банка не дала пенсионерке отправить миллион мошенникамВ Стерлитамаке сотрудница банка не дала пенсионерке отправить миллион мошенникам
В Стерлитамаке сотрудница банка не дала пенсионерке отправить миллион мошенникам

В Стерлитамаке сотрудница банка предотвратила крупное мошенничество, сообщает МВД РБ.

На днях в отделение банка пришла 68-летняя пенсионерка, чтобы снять со своего вклада один миллион рублей. Ранее женщину в течение нескольких дней вводили в заблуждение мошенники, заставив ее в конечном счете отправить деньги на «безопасный счет».

Сотрудница банка Виктория Бикмухаметова обратила внимание на обстоятельства операции и поняла, что горожанка может стать жертвой аферистов. Она сказала, что клиенты старше 60 лет для того, чтобы снять деньги, должны прийти со своими детьми.

В итоге деньги пенсионерки удалось сохранить.

За активную гражданскую позицию и проявленную бдительность Виктории Бикмухаметовой вручили почетную грамоту УВД Стерлитамака.

Возбуждено уголовное дело.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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