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Происшествия
29 Сентября , 14:49

В Башкирии «ВАЗ-2112» врезался в школьный автобус. Есть жертвы

Смертельная авария произошла сегодня, 29 сентября, на 14-м километре автодороги Уфа — Чишмы — Киргиз Мияки.

В Башкирии «ВАЗ-2112» врезался в школьный автобус. Есть жертвыВ Башкирии «ВАЗ-2112» врезался в школьный автобус. Есть жертвы
В Башкирии «ВАЗ-2112» врезался в школьный автобус. Есть жертвы

К этому часу известно, что водитель «ВАЗ-2112», двигаясь со стороны поселка Чишмы в сторону Уфы, допустил столкновение со встречным школьным автобусом, который поворачивал налево.

В результате столкновения водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия, автобус получил механические повреждения.

Школьный автобус двигался в деревню Осоргино. В салоне находился 21 ребенок и один взрослый — сопровождающий, из них никто не пострадал.

Для оказания помощи на место ДТП в Уфимский район выехали сотрудники управления Госавтоинспекции МВД по РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

В Башкирии «ВАЗ-2112» врезался в школьный автобус. Есть жертвы
В Башкирии «ВАЗ-2112» врезался в школьный автобус. Есть жертвы
В Башкирии «ВАЗ-2112» врезался в школьный автобус. Есть жертвы
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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