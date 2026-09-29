В Башкирии «ВАЗ-2112» врезался в школьный автобус. Есть жертвы

К этому часу известно, что водитель «ВАЗ-2112», двигаясь со стороны поселка Чишмы в сторону Уфы, допустил столкновение со встречным школьным автобусом, который поворачивал налево.

В результате столкновения водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия, автобус получил механические повреждения.

Школьный автобус двигался в деревню Осоргино. В салоне находился 21 ребенок и один взрослый — сопровождающий, из них никто не пострадал.

Для оказания помощи на место ДТП в Уфимский район выехали сотрудники управления Госавтоинспекции МВД по РБ, сообщает пресс-служба ведомства.