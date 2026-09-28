Житель Уфы передал лжеэкспертам 2,5 миллиона рублей

66-летнему жителю Уфы пришло сообщение в мессенджере о продаже товара со ссылкой. Мужчина перешел по ней, после чего получил еще несколько сообщений — на этот раз оскорбительных. Затем пришла смска: «В вашем аккаунте "Госуслуги" зафиксирован вход с постороннего устройства… незамедлительно перейдите в мессенджер для связи со специалистом».

Пенсионер позвонил по указанному номеру и попал на лжеэксперта Росфинмониторинга. Злоумышленник убедил уфимца, что тот стал жертвой хакеров, и для «спасения» его накоплений необходимо строго следовать инструкциям.

Под диктовку афериста мужчина скачал приложение, позволяющее мошенникам видеть все, что происходит на экране его смартфона. Уфимец раскрыл собеседнику информацию о всех своих счетах, на которых хранилось около 2,5 миллиона рублей. Следуя указаниям, пенсионер снял все сбережения и передал их трем курьерам.

Однако на этом давление не прекратилось. Через некоторое время уфимцу поступил звонок от другого «специалиста», который заявил, что мошенники якобы пытаются оформить кредит под залог его автомобиля, и машину необходимо срочно продать.

Поддавшись панике, пенсионер выставил автомобиль на продажу по сильно заниженной стоимости. Объявление привлекло внимание потенциального покупателя, который заподозрил неладное из-за аномально низкой цены. Попытавшись выяснить у продавца, не находится ли тот под влиянием аферистов, мужчина столкнулся с отрицанием. Тем не менее, в ходе общения покупатель окончательно убедился, что пенсионер стал жертвой мошенников, и немедленно сообщил об этом в полицию.

В итоге удалось предотвратить потерю еще 650 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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