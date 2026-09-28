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28 Сентября , 07:29

Пенсионерка из Уфы отдала миллион рублей за «ключ» к мусорным бакам

73-летняя жительница Уфы стала жертвой мошеннической схемы.

Пенсионерка из Уфы отдала миллион рублей за «ключ» к мусорным бакамПенсионерка из Уфы отдала миллион рублей за «ключ» к мусорным бакам
Пенсионерка из Уфы отдала миллион рублей за «ключ» к мусорным бакам

Инцидент произошел 24 сентября в Орджоникидзевском районе Уфы. Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который представился ее соседом по лестничной площадке. Злоумышленник сообщил женщине, что администрация района планирует установить ограждение вокруг мусорных баков возле их дома на улице Первомайской, и доступ туда будет только у жильцов с ключами.

Чтобы оформить «пропуск», лжесосед попросил пенсионерку продиктовать номер СНИЛС.

Затем с женщиной связался человек, представившийся «сотрудником Госуслуг». Он заявил, что ее аккаунт взломан, а мошенники уже оформили от ее имени доверенность на распоряжение имуществом и счетами.

Пенсионерку переключили на лжесотрудника Центробанка, который убедил женщину в необходимости срочно перевести все сбережения на «безопасный счет».

Под контролем пенсионерка сняла все накопления и передала деньги незнакомому мужчине возле своего подъезда. Общая сумма ущерба составила один миллион рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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