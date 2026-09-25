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Происшествия
25 Сентября , 11:46

В Уфе в столкновении четырёх автомобилей пострадали два человека

Авария произошла днём 24 сентября, сообщает городская госавтоинспекция.

пресс-служба госавтоинспекции Уфыпресс-служба госавтоинспекции Уфы
Фото:пресс-служба госавтоинспекции Уфы

Напротив дома № 20 улице Энтузиастов в ДТП попал автомобиль «Киа Соренто». За иномаркой стали останавливаться другие машины.

Один из автолюбителей, 21-летний водитель «Лады Гранты», врезался в остановившейся «Чанган Юни-Т». Иностранный кроссовер ударил по стоящему впереди «Пежо 206».

После этого «Пежо» отбросило на 57-летнего водителя «Киа» его 55-летнего пассажира, которые вышли из машины из-за аварии. Под удар попал и их автомбиль.

Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Мужчин госпитализировали.

пресс-служба госавтоинспекции Уфыпресс-служба госавтоинспекции Уфы
Фото:пресс-служба госавтоинспекции Уфы
пресс-служба госавтоинспекции Уфы
пресс-служба госавтоинспекции Уфы
пресс-служба госавтоинспекции Уфы
пресс-служба госавтоинспекции Уфы
Фото:пресс-служба госавтоинспекции Уфы
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
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