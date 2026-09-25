В Уфе в столкновении четырёх автомобилей пострадали два человека

Напротив дома № 20 улице Энтузиастов в ДТП попал автомобиль «Киа Соренто». За иномаркой стали останавливаться другие машины.

Один из автолюбителей, 21-летний водитель «Лады Гранты», врезался в остановившейся «Чанган Юни-Т». Иностранный кроссовер ударил по стоящему впереди «Пежо 206».

После этого «Пежо» отбросило на 57-летнего водителя «Киа» его 55-летнего пассажира, которые вышли из машины из-за аварии. Под удар попал и их автомбиль.

Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Мужчин госпитализировали.