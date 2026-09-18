В Башкирии инспектор заказника залез на дерево, спасаясь от медведя

Сегодня, 18 сентября, инспектор отправился в один из своих обычных рейдов по заказнику и заглянул на солонцы — подсыпать соли. Вдруг из-за деревьев вышел медведь и направился прямиком на него.

Будучи человеком опытным, Ямиль не растерялся. Он забрался на ближайшее дерево и замер, осторожно снимая происходящее на камеру. Медведь поначалу его не заметил, спокойно подошел к солонцу, заинтересовался угощением. Однако через пару минут он учуял запах человека, насторожился и поспешил скрыться в лесу.

Зоологический заказник «Шайтантау» — одно из уникальных мест Башкортостана, пояснили в пресс-службе минэкологии региона. Здесь обитают медведи, лоси, косули и другие животные. Инспекторы не только следят за порядком, но и помогают зверям выживать: подсыпают соль на солонцы, подкармливают их зимой, охраняют от браконьеров.

На солонцы приходят лоси, косули, зайцы, медведи — все они нуждаются в дополнительных минералах.

Специалисты отмечают: встреча с медведем в лесу — всегда неожиданность, даже для опытного инспектора. Медведь — зверь осторожный и старается избегать человека. Но если встреча все же произошла, главное — не паниковать, не бежать и не делать резких движений. Ямиль Илембетов поступил грамотно, дав зверю возможность спокойно уйти.

Фото: скриншот видео Ямиля Илембетова.