В СНТ под Уфой в ловушку попал дикий барсук

Барсук испытал немалый стресс, но, к счастью, история окончилась благополучно. Специалисты центра реабилитации «Пин и Пуф» освободили пленника и выпустили его в лес.

По данным Минэкологии, в республике насчитывается около 9,9 тысячи барсуков. Это осторожные и скрытные звери, которые предпочитают ночной образ жизни, а барсучьи норы — это целые подземные города с запутанными лабиринтами и несколькими выходами. Сами барсуки считаются «санитарами леса», так как питаются насекомыми и мелкими грызунами, отметили в ведомстве.

Фото: скриншот видео Минэкологии РБ.