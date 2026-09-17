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17 Сентября , 12:07

В СНТ под Уфой в ловушку попал дикий барсук

Ловушку в одном из садовых товариществ установили для отлова собак, а угодил в нее лесной обитатель.

В СНТ под Уфой в ловушку попал дикий барсукВ СНТ под Уфой в ловушку попал дикий барсук
В СНТ под Уфой в ловушку попал дикий барсук

Барсук испытал немалый стресс, но, к счастью, история окончилась благополучно. Специалисты центра реабилитации «Пин и Пуф» освободили пленника и выпустили его в лес.

По данным Минэкологии, в республике насчитывается около 9,9 тысячи барсуков. Это осторожные и скрытные звери, которые предпочитают ночной образ жизни, а барсучьи норы — это целые подземные города с запутанными лабиринтами и несколькими выходами. Сами барсуки считаются «санитарами леса», так как питаются насекомыми и мелкими грызунами, отметили в ведомстве.

Фото: скриншот видео Минэкологии РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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