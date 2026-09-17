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17 Сентября , 12:21

В Башкирии жители деревни спасли из огня женщину и её сына

Благодаря неравнодушию соседей 68-летняя жительница деревни Ишкинево Учалинского района и ее 43-летний сын остались в живых.

В Башкирии жители деревни спасли из огня женщину и её сынаВ Башкирии жители деревни спасли из огня женщину и её сына
В Башкирии жители деревни спасли из огня женщину и её сына

16 сентября около полуночи в экстренные службы региона поступило сообщение о пожаре: в Ишкинево загорелся бревенчатый дом на улице Школьной. Но первыми на помощь прибежали соседи: увидев зарево, они бросились к горящему дому, разбили окно и стали громко звать жильцов. Этот шум разбудил хозяев. Соседи помогли женщине и ее сыну выбраться на улицу через разбитое окно.

Приыбвшие пожарные потушили возгорание. К сожалению, в ходе тушения в доме было обнаружено тело 45-летнего мужчины. Причины его гибели и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В сельской местности, куда пожарная техника не всегда может добраться быстро, именно неравнодушие окружающих часто становится решающим фактором, отметили в МЧС региона. Не бойтесь поднять тревогу, если видите признаки пожара: кричите, стучите в окна, звоните в экстренные службы. Лучше ложная тревога, чем потерянное время. Разбудить спящих во время пожара поможет также установленный в доме пожарный извещатель.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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